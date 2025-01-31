İstanbul’da ’Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Fatih, Millet Caddesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.