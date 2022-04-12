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Giriş Tarihi: 12.4.2022 19:17

İstanbul'da iftar trafiği

AA
İstanbul’da iftar trafiği

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Acıbadem-Bostancı, Maltepe-Kartal arasında trafik 2 yönde de ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ataşehir'de başlayan trafik yoğunluğu, Samandıra mevkisine kadar devam ediyor. Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında 2 yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor.

TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da yine yer yer yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç'ten başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar olan bölümde çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Seyrantepe, Levent TEM katılım mevkilerinde çift yönlü trafik yavaş ilerlerken, Karaköy'den Ortaköy'e kadar sahil hattında da yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Merter-Avcılar istikameti ve katılım noktalarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'da iftar trafiği
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