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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:52

İstanbul'da iş vaadiyle tuzak: Kadınları rehin alan şahıs kıskıvrak yakalandı! Şantaj, tehdit...

İstanbul’da iş vaadiyle kandırarak ülkemize gelmeleri sağlanan, yabancı uyruklu kadınların kimlikleri ve pasaportlarına el koyan B.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Fotoğraflarının ve bazı yazıların asılı olduğu adreste kadınları zorla tutan ve çalıştıran şüphelinin, mağdurlara şantaj yaptığı da tespit edildi. Para karşılığında çalıştırılan, tehdit edilen ve rehin alınarak tutulan yabancı uyruklu 8 kadın operasyonla kurtarıldı.

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Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
İstanbul’da iş vaadiyle tuzak: Kadınları rehin alan şahıs kıskıvrak yakalandı! Şantaj, tehdit...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü düzenledi.

ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformları üzerinden yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkân sağladığı saptanan B.E., "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. İş vaadiyle sosyal medya üzerinden tuzağa düşürerek ülkemize gelmelerini sağladığı yabancı uyruklu kadınların kimlikleri ile pasaportlarına el koyan, fotoğraflarının ve bazı yazıların asılı olduğu adreste gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

8 KADIN KURTARILDI

B.E.'nin mağdur kadınlara şantaj yaptığı da tespit edildi. Para karşılığı zorla çalıştırıldıkları ve İstanbul Fatih'te bulunan adresten ayrılmalarının engellendiği tespit edilen yabancı uyruklu sekiz kadın düzenlenen operasyonla kurtarıldı ve koruma altına alındı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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