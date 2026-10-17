İstanbul’da iş vaadiyle tuzak: Kadınları rehin alan şahıs kıskıvrak yakalandı! Şantaj, tehdit...

ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformları üzerinden yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkân sağladığı saptanan B.E., "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. İş vaadiyle sosyal medya üzerinden tuzağa düşürerek ülkemize gelmelerini sağladığı yabancı uyruklu kadınların kimlikleri ile pasaportlarına el koyan, fotoğraflarının ve bazı yazıların asılı olduğu adreste gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.