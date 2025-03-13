İstanbul’da komşu terörü: Çekip taciz ediyorlar! Yöneticinin burnu ve ayak parmakları kırıldı





"ELİNDEKİ SERT CİSİMLE BURNUMA VURUP KIRDI"

Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu "1995 yılından beri burada yöneticilik yapıyorum. Yarısı bizden kampanyası çıkınca kentsel dönüşüm için herkesi bilgilendirdim. Apartmanımız 1973'te deniz kumundan yapılmış. Noter tasdikli resmi yöneticiyim. 24 daireden 20'sinden kentsel dönüşüm için imza topladım. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı. Duyanlar gelip bizi ayırdı. Ambulans ile hastaneye gittim. Darp raporu da aldım. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

"KAROT ALDIRINCA GELDİ BANA SALDIRDILAR"

Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimim resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.