Kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen yöneticiye 'komşu' terörü! Burnu ve ayak parmakları kırıldı... | Video
Güngören’de 52 yıllık binayı kentsel dönüşüm neticesinde yeniletmek isteyen apartman yöneticisi İsmail Hürremoğlu duruma itiraz eden bir daire sahibi tarafından darp edildi. Darp edilen vatandaşın burnu ve ayak parmakları kırıldı. Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu, "Apartmanımız deniz kumundan yapılmış. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı" dedi.
Kentsel dönüşümü kabul etmeyen M.K. isimli daire sahibi duruma itiraz etti. M.K., salı günü yönetici Hürremoğlu'nu iftar saati evine girerken darp etti. M.K., önce elindeki sert cisimle yönetici Hürremoğlu'nun burnuna vurup kırdı. Ardından yaşanan arbede sırasında da Hürremoğlu'nun ayak parmakları kırıldı. M.K.'da o sırada apartmanın giriş kapısındaki camı elindeki sert cisimle kırarak yere düşen cam parçalarını alıp İsmail Hürremoğlu'na saldırdı. Yöneticinin oğlu, binadakiler ve sokaktaki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Hürremoğlu yapılan tedavinin ardından kendisini darp eden komşusundan şikayetçi oldu. Öte yandan kameraya konuşup durumu anlatan İsmail Hürremoğlu kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan bu sorunla ilgili yetkililerden yardım talep etti.
Öte yandan Hürremoğlu, röportajı sırasında binanın çürük kolonlarından ve çatlak meydana gelen bir dairenin de duvarından çekilen görüntüleri kameraya gösterdi.
"ELİNDEKİ SERT CİSİMLE BURNUMA VURUP KIRDI"
Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu, "1995 yılından beri burada yöneticilik yapıyorum. Yarısı bizden kampanyası çıkınca kentsel dönüşüm için herkesi bilgilendirdim. Apartmanımız 1973'te deniz kumundan yapılmış. Noter tasdikli resmi yöneticiyim. 24 daireden 20'sinden kentsel dönüşüm için imza topladım. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı. Duyanlar gelip bizi ayırdı. Ambulans ile hastaneye gittim. Darp raporu da aldım. Şikayetçi oldum" diye konuştu.
"KAROT ALDIRINCA GELDİ BANA SALDIRDILAR"
Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu, "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimim resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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