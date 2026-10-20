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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:42

İstanbul'da korkutan sel sonrası o görüntüler ortaya çıktı: Motokurye metrelerce sürüklendi!

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta kuvvetli sağanak sele neden olmuştu. Bir çok yapının zarar gördüğü selde, bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenme anı ortaya çıktı.

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İHA
İstanbul’da korkutan sel sonrası o görüntüler ortaya çıktı: Motokurye metrelerce sürüklendi!
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

MOTOKURYENİN SEL SULARINA KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

Sel felaketi, trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesinde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #SARIYER
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İstanbul'da korkutan sel sonrası o görüntüler ortaya çıktı: Motokurye metrelerce sürüklendi!
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