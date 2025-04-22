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Giriş Tarihi: 22.4.2025 10:10 Son Güncelleme: 22.4.2025 10:30

İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadının korkunç sonu! Komşular görünce 'Dur yapma' diye bağırdı!

İstanbul 47 yaşındaki R.A. Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova’yı bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hayata gözlerini kapadı. Cani ise saklandığı metruk binada yakalandı. İfadesinde vahşeti şu sözlerle anlattı…

DHA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da Özbekistan uyruklu kadının korkunç sonu! Komşular görünce ’Dur yapma’ diye bağırdı!

Kan donduran olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde yaşandı... Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak katledildi.

Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CANİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadının korkunç sonu! Komşular görünce 'Dur yapma' diye bağırdı!
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