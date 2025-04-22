Video Yaşam Pendik'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdü: 'Bir anda kendimi kaybettim' | Video
Pendik'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdü: 'Bir anda kendimi kaybettim' | Video

Pendik'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdü: 'Bir anda kendimi kaybettim' | Video

22.04.2025 | 10:57

Pendik'te Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova (47)'u bıçaklayarak öldüren R.A. (47), saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken R.A.'nın poliste verdiği ifadesinde “Aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

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Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI
Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi. Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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