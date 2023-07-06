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Giriş Tarihi: 6.7.2023 14:56 Son Güncelleme: 6.7.2023 14:58

İstanbul'da pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa çarptı!

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine katılan sürücü, takip mesafesini korumayınca kaza yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

DHA
İstanbul’da pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa çarptı!

Kaza dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı. Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı. Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca böyle kaza yaptı! | Video

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İstanbul'da pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa çarptı!
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