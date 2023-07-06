Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca böyle kaza yaptı! | Video
D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine katılan sürücü, takip mesafesini korumayınca kaza yaptı.
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