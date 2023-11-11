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Giriş Tarihi: 11.11.2023 21:18

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı, Beyoğlu ve Avcılar'da ağaçlar devrildi

AA
İstanbul’da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

eyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yer alan bir otoparktaki ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Abidei Hürriyet Caddesi'nde de rüzgar nedeniyle bir inşaattan metal parçalar yola düştü. İtfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek inşaatın çevresinde önlem aldı.

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar, bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Belediye ekipleri, çatısı uçan binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ÇIKTI

Kent genelindeki trafik yoğunluğu, sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle yüzde 80'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Şişli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Yenibosna, Sefaköy ve Avcılar'da Edirne yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

Beşiktaş'ta stadyum ve çevresindeki sahil yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.

Ataşehir'de E-80 Otoyolu ve Çamlıca Gişeler'de trafik ağır ilerlerken, yağış nedeniyle bazı yollarda su birikmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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