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Giriş Tarihi: 12.7.2022 15:42 Son Güncelleme: 12.7.2022 15:49

İstanbul’da “Şehir Eşkıyaları” operasyonu! Kaçırdıkları kişiyle birlikte yakalandılar

İstanbul’da kendilerine olan dokuz bin liralık borcu ödemeyen kişiyi gasp eden, darp ederek kaçıran şehir eşkıyası iki kardeş yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Şehir Eşkıyaları” operasyonu! Kaçırdıkları kişiyle birlikte yakalandılar

Küçükçekmece İlçesi Yeşilova Mahallesi E-5 karayolu kesişiminde 4 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında 2 kişi; E.M. isimli bir kişiyi darp etti ve zorla araca bindirerek alıkoydu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Hemen "Gasp" soruşturması açıldı. İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; aracın plakasını tespit etti. Aracı F.Ö. ile F.Ö. isimli iki kardeşin kullandıkları ve olayı da aynı kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. F.Ö. ve F.Ö. isimli 2 kardeş, Esenyurt İlçesi'nde bulunan iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kardeşe 9 bin lira borcu olduğu için kaçırılan ve gasp edilen E.M. de adreste bulundu ve kurtarıldı. "Gasp" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki kardeş "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul’da “Şehir Eşkıyaları” operasyonu! Kaçırdıkları kişiyle birlikte yakalandılar
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