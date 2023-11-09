İstanbul’da sıcak saatler! İran’lı sahte polisler böyle yakalandı!

Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi.