İstanbul’da silahlı saldırı çetesi çökertildi: Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de faaliyet gösteren 6 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüpheliler tek tek yakalandı. 18 Mayıs – 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırıların faillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada,"İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.