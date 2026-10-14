İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 14-18 Ekim hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan serin ve yağışlı hava dalgası, Megakentte günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilediği bu süreçte meteorolojik veriler, yağışlı havanın ne kadar süre etkili olacağını gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14-18 Ekim haftasını kapsayan son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta ortasında da etkisini sürdürüyor.
Meteorolojik tahmin verilerine göre yağışlı hava hafta sonuna doğru kademeli olarak etki alanını daraltacak. Özellikle baraj havzalarına olumlu yansıyan bu yağış kütlelerinin, yeni haftayla birlikte kenti terk etmesi ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor.
MGM tarafından paylaşılan verilere göre 5 günlük İstanbul hava tahmin tablosu şöyle şekilleniyor:
14 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 15°C.
15 Ekim Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Geçişli sağanak yağışlar özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklık 17°C.
16 Ekim Cuma: Yağışların etkisini sürdürdüğü haftanın en serin günlerinden biri. Rüzgar poyrazdan sert esecek. En yüksek sıcaklık 15°C.
17 Ekim Cumartesi: Yağış şiddetini kaybediyor. Yer yer sağanak şeklinde görülecek yağışlarla birlikte sıcaklık 16 derecede.
18 Ekim Pazar: Yağmur şiddetini kaybedip yer yer yağış şeklinde kendini gösteriyor. Sıcaklık yeniden 19°C bandına yükseliyor.
Marmara'nın Doğusunda Şiddetli Yağışlar Bekleniyor! https://t.co/sjyIAvE1Vr— Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) (@Meteor1Bolge) October 13, 2026
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