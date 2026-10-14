İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 14-18 Ekim hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan serin ve yağışlı hava dalgası, Megakentte günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilediği bu süreçte meteorolojik veriler, yağışlı havanın ne kadar süre etkili olacağını gösteriyor.