Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji'den 14-18 Ekim hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:31

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji'den 14-18 Ekim hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan son hava durumu raporunu yayımladı. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından vatandaşlar "İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM verileriyle 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini ve yağışın sona ereceği gün...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 14-18 Ekim hava durumu raporu
  • ABONE OL

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan serin ve yağışlı hava dalgası, Megakentte günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilediği bu süreçte meteorolojik veriler, yağışlı havanın ne kadar süre etkili olacağını gösteriyor.

METEOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'DA YAĞMURLU HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14-18 Ekim haftasını kapsayan son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta ortasında da etkisini sürdürüyor.

Atmosferin üst katmanındaki soğuk hava kütlesi ile Marmara Denizi üzerindeki nemli havanın karşılaşması, yer yer kuvvetli lokal yağış kütlelerinin (hücrelerinin) oluşmasına zemin hazırlıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Meteorolojik tahmin verilerine göre yağışlı hava hafta sonuna doğru kademeli olarak etki alanını daraltacak. Özellikle baraj havzalarına olumlu yansıyan bu yağış kütlelerinin, yeni haftayla birlikte kenti terk etmesi ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor.

14-18 EKİM GÜN GÜN İSTANBUL HAVA TAHMİN RAPORU

MGM tarafından paylaşılan verilere göre 5 günlük İstanbul hava tahmin tablosu şöyle şekilleniyor:

14 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 15°C.

15 Ekim Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Geçişli sağanak yağışlar özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklık 17°C.

16 Ekim Cuma: Yağışların etkisini sürdürdüğü haftanın en serin günlerinden biri. Rüzgar poyrazdan sert esecek. En yüksek sıcaklık 15°C.

17 Ekim Cumartesi: Yağış şiddetini kaybediyor. Yer yer sağanak şeklinde görülecek yağışlarla birlikte sıcaklık 16 derecede.

18 Ekim Pazar: Yağmur şiddetini kaybedip yer yer yağış şeklinde kendini gösteriyor. Sıcaklık yeniden 19°C bandına yükseliyor.

İstanbul Yarınki ve Bugünkü 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız.

Çok daha kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere 'turuncu' kodlu fırtına uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek? İşte güncel hava durumu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji'den 14-18 Ekim hava durumu raporu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA