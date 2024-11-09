Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” baskını… 5 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.11.2024 11:31 Son Güncelleme: 9.11.2024 11:57

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” baskını… 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen “Yasa Dışı Bahis” operasyonunda; internet üzerindeki bazı yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen beş kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İnternet üzerindeki bazı yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen beş kişi, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 12 sim kart ve dört SSD kart ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen beş şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul- İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu; 5 kişi tutuklandı

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İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” baskını… 5 kişi gözaltına alındı
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