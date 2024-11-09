İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” baskını… 5 kişi gözaltına alındı

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İnternet üzerindeki bazı yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen beş kişi, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 12 sim kart ve dört SSD kart ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen beş şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul- İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu; 5 kişi tutuklandı