İstanbul- İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu; 5 kişi tutuklandı 09.11.2024 | 11:33 İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 telefon, 12 sim kartı, 4 SSD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.