İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine baskın: Suç örgütlerine satılamadan ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi'nde suç örgütlerine satılmak üzere yasa dışı silah imalatı yapılan bir silah imalathanesini tespit etti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Ü.K. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 366 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, 385 şarjör ve çok sayıda icra mili ve yayı ile birlikte tetik tertibatı ele geçirildi. Tüm suç unsurları muhafaza altına alındı. Operasyonla birlikte silahların suç örgütlerine ve çetelere satılmasının ve işlenmesi olası suçların önüne geçilmiş oldu. Operasyon polis kameralarına yansıdı.

