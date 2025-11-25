Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! O metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Giriş Tarihi: 25.11.2025 00:34

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

AA
Metro İstanbul'un, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

