İstanbul’un Asayiş karnesi

İşte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 2022 yılındaki bazı istatistikleri. Yıl içinde işlenen cinayetlerin tamamının aydınlatıldığı ve suçlulara karşı mücadele uğruna bir de komiser yardımcısı Alim Nar'ı şehit veren Asayiş Şubede kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98 'i mala karşı işlenen suçların ise yüzde 70'i aydınlatıldı. İstanbul'da 608 bin 516 kadının indirdiği KADES uygulamasıyla yıl içerisinde 126 bin 523 ihbar geldi. 3 bin 436 kadına koruyucu tedbir uygulandı. Kaybolan 7 bin 269 kişi bulundu. Dolandırıcılık yüzde 32 oranında arttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında 50 kez "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Bu denetimlerde 8 milyon 22 bin 248 kişi kontrolden geçirildi. Bu kişiler arasında haklarında yakalama kararı bulunan 25 bin 453 kişi gözaltına alındı. Yoklama kaçağı durumunda oldukları tespit edilen 12 bin 257 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 730 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 6 bin 600 fişek ile 621 kurusıkı mermi ele geçirildiği öğrenildi. Polis operasyonlarında ele geçirilen 163 kilogram uyuşturucu madde ile 34 bin 519 adet uyuşturucu hapa el konarak imha edildikleri belirtildi.

665 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bir yıl boyuncu sürdürülen denetimlerde 37 bin 306 umuma açık yerin denetlenirken, seyir halindeyken durdurulan 1 milyon 119 bin otomobil, kamyon ve kamyonet ile 39 bin 112 motosikletin denetimden geçirildiği belirtildi. Bu araçlardan eksik evrakları bulunan 47 bin 195 araç ile 1818 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Denetlenen 665 araç trafikten men edilirken toplam 15 milyon lira ceza kesildi.

KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA BAŞARI REKOR DÜZEYDE

Sıklıkla yapılan bu denetimlerle birlikte suça karışan kişilerin yakalanma oranlarında da büyük artışlar oldu. İstanbul'da 2022 yılı içinde meydana gelen kişiye yönelik suçların %98'i, mala karşı işlenen suçlardan %70'i aydınlatıldı. İstanbul'da meydana gelen gasp olaylarının %95'nin, Yankesicilik olaylarının %75'nin, Oto hırsızlık olaylarının %54 nün aydınlatılarak faillerinin yakalandığı belirtildi. İstanbul'da meydana gelen ev hırsızlıklarının %55'nin İşyeri hırsızlıklarının ise %80'nin faillerinin yakalandığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 'KADES' 126 BİNDEN FAZLA İHBAR GELDİ

İçişleri bakanlığının kadına karşı el kalkamaz sloganını benimseyen Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 2022 yılında elektronik kelepçe takılı 214 kişi tek tek takip edildi. 608 bin 516 kişinin indirdiği KADES uygulamasından gelen 126 bin 523 ihbara anında dönüş yapıldı. 3 bin 436 kadına koruyucu tedbir uygulanırken. 61 bin 719 kişiye de önleyici tedbir uygulandı.

HAYDİ POLİSİ 3 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Çevre Doğa Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda eziyet gören 95 hayvanın kurtarıldığı ve toplam 3 milyon 49 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

KAYIP 7 BİN 269 KİŞİ BULUNDU

Kaybolduktan sonra günlerce konuşulan hatta ülke gündemine oturan Murat Kartal'ın cesedini Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından bulundu. Cinayete kurban gittiği anlaşılan Kartal'ın failleri tek tek yakalandı. Yıl içinde yapılan operasyonlarda ise haklarında kayıp müracaatında bulunan 7 bin 269 kişi bulundu.

TELEFON DOLANDIRICILARI 2022'DE DURMADI

Öte yandan emniyet teşkilatının ve medyanın gerek borşür, gerek mail ve sms zaman zamanda ünlü tv dizilerinin oyuncuları kullanılarak yapılan tüm uyarılara rağmen İstanbul'da dolandırıcılık yüzde 32 arttı. Özellikle adınız FETÖ'ye karıştı diyerek vatandaşları arayan tele dolandırıcılık olayında artış yaşandığı öğrenildi. Tüm bu artışa rağmen olaylarda aydınlanma oranı yüzde 83'ten yüzde 90'a yükseldi.