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Giriş Tarihi: 7.3.2025 22:46 Son Güncelleme: 8.3.2025 01:10

İstanbul’un asırlık mirası Bakkalzade mescidi cemaatiyle buluştu

İstanbul’un asırlık miraslarından Bakkalzade mescidi titizlikle sürdürülen ihya çalışmaları sonrasında uzun süre sonra cemaatiyle buluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’un asırlık mirası Bakkalzade mescidi cemaatiyle buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından asırlık eserler ihya edilmeye devam ediyor. Uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan İstanbul'un asırlık mirası Bakkalzade Mescidi, titizlikle sürdürülen ihya çalışmalarının ardından yeniden cemaatiyle buluştu.

Manevi ve kültürel bir değer olarak yeniden canlandırılan tarihi mescit; İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Güner ve bölge halkının yoğun katılımıyla ibadete açıldı.

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İstanbul’un asırlık mirası Bakkalzade mescidi cemaatiyle buluştu
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