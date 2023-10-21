İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında

Taksim, İstiklal Caddesi'nde havaya 1 dolarlık sahte banknotlar saçarak görüntüleri "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla sosyal medyada paylaşan içerik üreticileri 14 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunda 6 aydan 1'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan 10 sanık gelirken; diğer 4 sanık bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Sanık Azize Zehra Ö. savunmasında, "Olay anında İstiklal Caddesi'nde para dağıtanlar arasındaydım, görüntülerin sosyal medyada yayınlanacağını bilmiyordum. Sosyal deney dediler, ben de katıldım" dedi. Sanık Azra Nur A. ise para dağıtanlar arasında olduğunu söyleyerek "Marka tanıtım amaçlı reklam olduğu söylediler. Sosyal deney olduğu söylendi. Suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Sosyal medyada da paylaşılacağını bilmiyordum" diye konuştu.

CAST AJANSINDAN MODELLER GELMİŞ

Sanık Kadir Can D. modellik yaptığını belirterek "İşim bu. Ticari amaçlı sosyal deneydi. Paylaşımdan haberim yok, suç olduğunu bilmiyorum" dedi. Sanık Mehmet T. de modellik yaptığını, çekim olduğu söylenince gittiğini, diğer sanıkları tanımadığını, kendisine sosyal deney olduğunun söylendiği ifade edildi.

VİDEOYU İLK OLARAK HALKIN YAYINLADIĞINI İDDİA ETTİ

Serhat G. olay günü İstiklal Caddesi'nde olduğunu ancak para dağıtanlardan olmadığını, videonun ilk olarak halk tarafından yayınlandığını, sosyal medyada gündem olduktan sonra reklam ajansı aracılığıyla paylaştıklarını söyledi. Serhat G., "Buradaki amaç halkı aşağılamak değildi. Sadece sosyal deney yaptık. 'Halkı dolara karşı ezdirmeyeceğiz' yazılı paylaşımı reklam ajansı yapmıştı. Ama benim de haberim vardı, avukatımıza danışmıştık 'Sıkıntı yaşar mıyım' diye. Olmayacağını söyleyince paylaştık. Markamızı nasıl değerlendiririz diye düşündük, böyle bir deney yapmaya karar verdik. Olay patladıktan sonra reklam ajansının sayfasında paylaştık" dedi.

VİLLADA OLANLAR GÖZALTINA ALINDI

Sanık Rıdvan T. de Serhat G'nin arkadaşı olduğunu, para dağıtmadığını ve sadece olay yerinde bulunduğunu belirtti. Sanık Savaş Ö. ise Serhat ile arkadaş olduğunu, gözaltına alınma olayı sırasında villada olduklarını belirterek para dağıtma olayında olmadığını ifade etti. Sanık Rümeysa Can Ç. "Olay anında orada değildim. Benim doğum günümdü. Arkadaşım kutlamak için çağırdı, İstanbul'a geldim. Söz konusu evde doğum günümü kutlamak amacıyla buluşmuştuk" dedi.

"PİŞMAN OLDUM"

Sanık Taha A. "Olay günü oradaydım. Bende para dağıttım, sosyal deney için gitmiştim. Sosyal medyada paylaşılacağından haberi yoktu. Daha sonradan pişman oldum" dedi. Sanık Musa A. ise para dağıtmadığını, güvenlik için orada bulunduğunu, Serhat G. ile çalıştığını belirtti. Aynı zamanda Serhat G'nin yanında çalışan sanıklar Abdülaziz Ö. ve İslam Ö. de olay yerinde olmadıklarını, sadece Serhat G'nin villasında işçi olarak çalıştıklarını belirterek suçsuz olduklarını söylediler.

YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanık Serhat G'nin avukatı, "Tüm dünyada insanlar sosyal medyadan para kazanmak için içerik üretiyorlar. Müvekkilim farklı insanları bir araya getirip markalaşarak elit bir kesime hitap etmek üzere içerikler çekiyor. Para atılırken kimsenin ağzından 'Alın fakirler' tarzında bir şey çıkmıyor. Tadı tuzu olmayanlara şeker dağıtıyoruz' deseler yine gündem olur, tepki çekerlerdi" diyerek müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Diğer sanıkların avukatı ise "Ceza alınsa bile muhtemelen hükmün açıklanması geri bırakılacaktır. Bir gecede evde bulunan herkes gözaltına alındı. Sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.