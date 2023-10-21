İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında

İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtıp "Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaştıkları ileri sürülen 14 sanık hakim karşısına çıktı. "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar mahkemede "Sosyal deney için katıldık” savunmasını yaptılar.