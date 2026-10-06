İsviçre-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider İsviçre 4’te 4 peşinde!

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler mücadeleyi Türkiye'de A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın saati ise 21.45 olarak açıklandı.

Aynı saatte grubun diğer karşılaşmasında İskoçya ile Slovenya mücadele edecek. Bu iki maçın ardından B1 Grubu'nda dördüncü hafta tamamlanmış olacak.

İSVİÇRE 3 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI

Uluslar Ligi'ne Kuzey Makedonya deplasmanında başlayan İsviçre, ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ardından İskoçya'yı yine 3-0 mağlup eden Murat Yakin'in ekibi, üçüncü haftada Slovenya karşısında 2-1 kazandı.

Böylece üç karşılaşmadan da galibiyet çıkaran İsviçre 9 puana ulaştı ve dördüncü hafta öncesinde grubun zirvesinde yer aldı.