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Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:28 Son Güncelleme: 6.10.2026 13:30

İsviçre-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider İsviçre 4’te 4 peşinde!

Uluslar Ligi’nde üç maçını da kazanan İsviçre, galibiyet serisini Kuzey Makedonya karşısında sürdürmek istiyor. Liderlik koltuğundaki ev sahibi 4’te 4’ü hedeflerken, konuk ekip gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İsviçre-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri ve puan durumu…

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İsviçre-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider İsviçre 4’te 4 peşinde!
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İlk üç haftayı kayıpsız geçen İsviçre, grubun dördüncü maçında Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip serisini devam ettirerek liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırmak isterken, konuk takım ise deplasmanda alacağı sonuçla çıkış arayacak.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynanacak İsviçre-Kuzey Makedonya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Dördüncü hafta mücadelesine İsviçre'nin Luzern kenti ev sahipliği yapacak.

İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında kazanması halinde yoluna kayıpsız ilerleyecek.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler mücadeleyi Türkiye'de A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın saati ise 21.45 olarak açıklandı.

Aynı saatte grubun diğer karşılaşmasında İskoçya ile Slovenya mücadele edecek. Bu iki maçın ardından B1 Grubu'nda dördüncü hafta tamamlanmış olacak.

İSVİÇRE 3 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI

Uluslar Ligi'ne Kuzey Makedonya deplasmanında başlayan İsviçre, ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ardından İskoçya'yı yine 3-0 mağlup eden Murat Yakin'in ekibi, üçüncü haftada Slovenya karşısında 2-1 kazandı.

Böylece üç karşılaşmadan da galibiyet çıkaran İsviçre 9 puana ulaştı ve dördüncü hafta öncesinde grubun zirvesinde yer aldı.

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KUZEY MAKEDONYA İLK PUANLARINI ARIYOR

Kuzey Makedonya ise ilk üç haftada istediği sonuçları alamadı. İsviçre'ye 3-0 kaybeden ekip, ikinci maçında Slovenya deplasmanından 2-0 mağlup döndü. Üçüncü haftada İskoçya'yı ağırlayan Kuzey Makedonya bu karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Henüz puanla tanışamayan konuk ekip, İsviçre deplasmanında gruptaki ilk puanını almaya çalışacak.

İLK KUZEY MAKEDONYA-İSVİÇRE MAÇI NASIL BİTTİ?

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi İsviçre 3-0 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı. Aradan yalnızca on gün geçtikten sonra oynanacak rövanşta bu kez saha avantajı İsviçre'de olacak. Ev sahibi ekip ilk maçtaki sonucu tekrarlayıp liderliğini korumayı hedefliyor.

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İsviçre-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider İsviçre 4’te 4 peşinde!
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