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Giriş Tarihi: 6.7.2024 18:25 Son Güncelleme: 6.7.2024 19:48

İşyerindeki dehşet kamerada! 24 yaşındaki Hakan patlamada ağır şekilde yaralandı

Konya’da bir işyerinde meydana gelen patlamada 24 yaşındaki Hakan Filiz ağır şekilde yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İşyerindeki dehşet kamerada! 24 yaşındaki Hakan patlamada ağır şekilde yaralandı

Dehşete düşüren görüntüler merkez Karatay ilçesi Fevzi çakmak Mahallesi 10643. sokakta bulunan bir iş yerinde kaydedildi. Fabrikada çalışan Hakan Filiz elindeki mikserle boya karıştırıyordu. Şase yapan mikserden çıkan kıvılcımlar boya ile tepkimeye girince patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle savrulan Filiz alevler içerisinde kaldı.

İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı

Filiz'in yardımına mesai arkadaşları koştu. Vücudunda yanıklar oluşan genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İşyerindeki dehşet kamerada! 24 yaşındaki Hakan patlamada ağır şekilde yaralandı
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