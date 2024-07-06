Video Haber İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı
İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı

İşyerindeki dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Patlamada ağır şekilde yaralandı

06.07.2024 | 19:34

Konya’da bir işyerinde meydana gelen patlamada 24 yaşındaki Hakan Filiz ağır şekilde yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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