Giriş Tarihi: 16.02.2026 02:02 Son Güncelleme: 16.02.2026 02:04

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde itfaiye erlerinin, ateşe verilen evi söndürme anları kask kamerasıyla kaydedildi.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Kaynartepe Mahallesi'nde bir şahıs, üç katlı binanın son katındaki evin üç odasını henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale anı itfaiye erlerinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin alevlere müdahale ettiği anlar görüldü.

İtfaiye erlerinin ateşe verilen evi söndürme anları kask kamerasında
