İyi ki varsın hala

Mersin'de yaşayan Aysel ve Ramazan Reyhanlı çifti, 4'üncü çocuklarını kucaklarına almak için beklerken, genç anne Kovid-19'a yakalandı. Hastaneye kaldırılan Aysel Reyhanlı'nın durumu ağırlaşınca entübe edildi. Doktorlar bebeğin de hayatının tehlikeye gireceğini belirtip anneyi sezaryene aldı. Kız bebek 12 Aralık 2021'de gözlerini dünyaya açtı. Ancak anne Aysel Reyhanlı, kızı gibi şanslı olamadı. Reyhanlı, henüz 33 yaşındayken doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

EVLAT EDİNECEKLER

Konya'da yaşayan emekli hemşire hala Döne Göktürk (60), emekli öğretmen eşi Hacı Kadir Göktürk (70) ile birlikte hemen Mersin'e gitti. 3 kız ve 1 erkek çocuğu ile baş başa kalan kardeşi Ramazan'a destek olan Göktürk, kardeşinin bakamayacak durumda olması nedeniyle annesinin adının verildiği küçük Aysel'i de alıp Konya'ya döndü. 2 çocuk annesi Göktürk, üçüncü çocuğu gibi gördüğü minik Aysel'e haladan çok annelik yapmaya başladı. Ancak anne kokusunu içine bile çekemeyen minik Aysel'e henüz 9 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Yürüyebilen ancak konuşmakta zorlanan minik Aysel'in tedavisiyle yakından ilgilenen Göktürk çifti şimdi de Aysel'i evlat edinmek için harekete geçti. Davaları süren aile, yakın zamanda minik Aysel'i evlat edinmiş olacak.

'EVİMİZİN NEŞE KAYNAĞI OLDU'

Döne Göktürk'ün eşi Hacı Kadir Göktürk, "Onu artık hiçbir yere bırakmayız. O bizim canımız, evimizin neşe kaynağı. Onsuz olmayı düşünemiyoruz bile" diye konuştu.



AYSEL BİZİM CENNET KUŞUMUZ

Aysel'e kalben bağlandıklarını belirten Döne Göktürk, "Aysel'imizin halasıydım ama artık annesi oldum. Bizi anne-baba olarak görüyor. Biz de onu çocuklarımızdan ayırmıyoruz. 2 evladımız vardı, artık 3 oldu. Kendi evladım gibi torunum gibi bakıp büyütüyorum. O bizim cennet kuşumuz. Artık onsuz yapamayız. 9 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Son kontrollerinde otizmden de şüphelendiler. Elimizden geldiğince tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Kardeşim 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Hem çalışıp hem onlara bakıyor. Aysel'in özel durumu olduğu için ona bakamazdı. Onun da izniyle Aysel'i resmi olarak nüfusumuza kayıt ettirebilmek için davamızı açtık. Sosyal hizmetler de olumlu rapor verdi. İnşallah kısa süre sonra Aysel bizim resmi olarak da kızımız olacak" dedi.