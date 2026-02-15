Haberler Yaşam Haberleri İZBETON davasında yeni dalga: 21 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 13:00 Son Güncelleme: 15.02.2026 13:03

İZBETON davasında yeni dalga: 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON’da yolsuzluk iddiaları üzerine başlattığı soruşturmalar devam ederken bugün yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda tamamı İZBETON personeli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan ve kamuoyunda "kooperatif" davası olarak bilinen davada tutuklu isim kalmazken eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya savcılık tarafından yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

'Kooperatif' davası ve 'zimmet' soruşturması devam ederken İzmir'de kolluk kuvvetleri yeni bir operasyona daha imza attı. Devam eden 'Kooperatif' davası kapsamında İZBETON personeli toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına aldındı. 2 kişinin yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Gözaltı işlemlerinin İzbeton A.Ş ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterilmesi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kişilerin tamamı ise İZBETON Kentsel Dönüşüm Dairesinde çalışan teknik personelden oluşuyor.

