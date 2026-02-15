İZBETON davasında yeni dalga: 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan ve kamuoyunda "kooperatif" davası olarak bilinen davada tutuklu isim kalmazken eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya savcılık tarafından yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
'Kooperatif' davası ve 'zimmet' soruşturması devam ederken İzmir'de kolluk kuvvetleri yeni bir operasyona daha imza attı. Devam eden 'Kooperatif' davası kapsamında İZBETON personeli toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına aldındı. 2 kişinin yakalama çalışmaları ise sürüyor.