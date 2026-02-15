İZBETON davasında yeni dalga: 21 şüpheli gözaltına alındı

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'Kooperatif' davası ve 'zimmet' soruşturması devam ederken İzmir'de kolluk kuvvetleri yeni bir operasyona daha imza attı. Devam eden 'Kooperatif' davası kapsamında İZBETON personeli toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına aldındı. 2 kişinin yakalama çalışmaları ise sürüyor.