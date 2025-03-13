Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:02 Son Güncelleme: 13.3.2025 11:15

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgüte infak adı altında fon topladıkları MASAK verileriyle tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri, örgüte "infak" adı altında fon topladıkları MASAK verileriyle tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Antalya, Sivas, Şırnak olmak üzere 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 firarı şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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