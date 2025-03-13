İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri, örgüte "infak" adı altında fon topladıkları MASAK verileriyle tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir merkezli Antalya, Sivas, Şırnak olmak üzere 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 firarı şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.