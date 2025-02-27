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Giriş Tarihi: 27.2.2025 10:16

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı

DEAŞ slahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 gözaltı var...

İHA
İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 13 gözaltı

Terörizmin finansmanının önlenmesi yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, ayrıca MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin , Isparta, Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

9 GÖZALTI

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı
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