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Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:31 Son Güncelleme: 2.12.2024 11:34

İzmir'de belediye otobüsü alışveriş merkezine uçtu: 1 yaralı

İzmir'de kontrolden çıkan belediye otobüsü beton bariyerleri aşarak bir AVM'nin bahçesine uçtu. Kazada otobüs şoförü Erhan Y. yaralandı. Şans eseri AVM'nin bahçesinde kimse olmadığı için yaralanan olmadı, duvarının bir kısmı hasar gördü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de belediye otobüsü alışveriş merkezine uçtu: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Y.'nin (37) kullandığı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton bariyerleri aşarak alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Kazada, otobüs şoförü Erhan Y. yaralanırken, belediye otobüsünde ve alışveriş merkezinin duvarında hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erhan Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken, AVM bahçesine uçan belediye otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

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İzmir'de belediye otobüsü alışveriş merkezine uçtu: 1 yaralı
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