İzmir’de feci kaza: Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Menemen ilçesi Günerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Foça yönüne giden A.B. (62) yönetimindeki belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'ne giriş yapmak için kavşağa dönmeye çalıştığı sırada, karşı yönden gelen H.B.'nin (24) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan evli, 2 çocuk babası Emre Dumanlar hayatını kaybetti. Sürücü H.B. ile arka koltukta bulunan ve öğrenilen E.Ç. (47) ise yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İŞE GİDİYORLARDI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dumanlar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın hayatını kaybeden Dumanlar'ın arkadaşları ile işe giderken yaşandığı belirlendi. Dumanlar'ın cenazesinin yarın Hatundere Mahallesi'nde öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.