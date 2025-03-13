İzmir’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. Soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Banka Asya artan kaydı bulunan, Zaman Gazetesi ve Bankasya kapatılma eylemlerine katılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez ile Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan şok baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.