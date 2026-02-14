İzmir’de istinat duvarı evin üstüne çöktü! 7 araç göçük altında kaldı

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki bazı evler ile park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Duvarın bir bölümü park halindeki araçların üzerine devrilirken, araçlarda göçük ve cam kırıkları oluştu. Zemin katlarda bulunan bazı dairelerin bahçe duvarlarında ve cephelerinde de hasar meydana geldi.

ALİAĞA'DA DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'in Aliağa ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, müstakil iki katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı.