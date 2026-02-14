İzmir’de istinat duvarı evin üstüne çöktü! 7 araç göçük altında kaldı

Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde bir sitenin çevresinde bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki bazı evler ile park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Duvarın bir bölümü park halindeki araçların üzerine devrilirken, araçlarda göçük ve cam kırıkları oluştu. Zemin katlarda bulunan bazı dairelerin bahçe duvarlarında ve cephelerinde de hasar meydana geldi.
ALİAĞA'DA DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
İzmir'in Aliağa ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, müstakil iki katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yalı Mahallesi Atilla İlhan Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin istinat duvarı, yoğun yağışların etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Aliağa Belediyesi ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi sonucu evin giriş kısmı kapanırken, içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Olayın ardından ev, muhtemel risklere karşı tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.