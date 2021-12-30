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Giriş Tarihi: 30.12.2021 21:56 Son Güncelleme: 30.12.2021 22:13

İzmir'de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!

İHA
İzmir’de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!

İzmir'de komşu kabusu ağızları açıkta bıraktı. Menemen İlçesinde yaklaşık 5 ay boyunca dairesinin kapısına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran Sezai Ş. ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kapısına çöp atan, idrar yapan ve şişe içerisinde bir çeşit sıvı döken kişinin aynı binadaki komşusu Süleyman A. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerden sonra şikayet üzerine gözaltına alınan komşu mahkemece verilen emsal karar doğrultusunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. İşte o ağızları açıkta bırakan görüntüler...

Olay, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

Ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı | Video



ÇÖP ATTI, İDRARINI YAPTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde komşusu Süleyman A.'nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI!

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.



MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.

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İzmir'de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
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