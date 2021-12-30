İzmir’de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!





MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.