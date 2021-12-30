5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İzmir’in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, aynı binada yaşayan komşusu tarafından daire kapısına çöp atıldığı, idrar yapıldığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvının döküldüğü anlar yer alırken, şikayet üzerine gözaltına alınan komşu mahkemece verilen emsal karar doğrultusunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.