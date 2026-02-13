İzmir’de yetersiz altyapı vatandaşı vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü!

FOÇA'DA KANALLAR TIKANDI DERELER TAŞTI

Foça ilçesinde günün ilk saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Şavklı ve Sıcak dereleri, yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle taştı. Selle birlikte gelen moloz ve ağaç parçaları, bir süre önce ıslah çalışması yapılan dere yatağındaki künklü geçiş noktalarının tıkanmasına neden oldu. Taşkın sonucu cadde ve sokaklar ile alçak bahçeler suyla kaplandı. Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerini su bastı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNDE MAHSUR KALDI

Koylarda ve Sazlıca mevkiinde de sel etkili oldu. Sazlıca'da sürücü Veysel Kerimoğlu, otomobilinde mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren Kerimoğlu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kerimoğlu'nun evini de bu bastı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.