İzmir’de yetersiz altyapı vatandaşı vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İzmir ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle 3505 sokakta çökme meydana geldi. Çöken yol ulaşıma kapatılırken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Mahalle sakinleri 15 gün önce yolda hafif bir yarığın oluştuğunu bunun üzerine belediye ekiplerinin şerit çektiğini söyledi. Mahalle sakinleri yetkililerin bir an önce kayan yolla ilgili önlem almasını istedi.
FOÇA'DA KANALLAR TIKANDI DERELER TAŞTI
Foça ilçesinde günün ilk saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Şavklı ve Sıcak dereleri, yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle taştı. Selle birlikte gelen moloz ve ağaç parçaları, bir süre önce ıslah çalışması yapılan dere yatağındaki künklü geçiş noktalarının tıkanmasına neden oldu. Taşkın sonucu cadde ve sokaklar ile alçak bahçeler suyla kaplandı. Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerini su bastı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNDE MAHSUR KALDI
Koylarda ve Sazlıca mevkiinde de sel etkili oldu. Sazlıca'da sürücü Veysel Kerimoğlu, otomobilinde mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren Kerimoğlu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kerimoğlu'nun evini de bu bastı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ
Öte yandan, sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, denizde renk değişimine neden oldu. Denizin rengi kahverengiye döndü.
1.KORDON SULAR ALTINDA KALDI
İzmir'de günlerdir devam eden şiddetli sağanak yağıştan kentin prestij mekanı Alsancak 1. Kordon'da nasibini aldı. Birinci kordonda yol gövdesinde biriken yağmur suları çok sayıda işyerinin su basmasına neden oldu. İşyeri sahipleri basan suları tahliye etmek için belediye ekipleri ile birlikte adeta seferber oldu. Birinci Kordon'a açılan ara sokaklarda yer alan apartman girişleri de yağıştan etkilendi.
ELLERİNDEKİ TESİSAT YETERSİZ GELDİ
Alsancak Kordon'da işletmesini su basan esnaf Mustafa Kehlibar, her yıl sağanağın ardından benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade etti. Kordon bölgesinde altyapı sorunu bulunduğunu aktaran Kehlibar, "Su giderlerinde suyun gitmesi gerektiği yerde daha da yukarı çıkıyor çünkü bütün kanallar dolu ve 60 yıllık bir altyapı var. Altyapı yenilenmeden hiçbir şey olmaz. Sabah dükkana geldiğimizde 30 santim su var. Sabah saat 5'ten beri buradayız. Belediye ekiplerini çağırdık. Saat 10 gibi geldiler, suyun yarısını çekebildiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için yarısını çekemediler." dedi.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak yağış Konak, Buca, Menemen ve Karaburun ilçelerinde de etkili oldu. Buralarda da aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini belirterek su baskını, yıldırım düşmesi ve sele karşı vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.