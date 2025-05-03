İzmir’e 59 sağlık yatırımı müjdesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in sağlık yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Saygılı, "İzmir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun güçlü desteğiyle, tarihinin en kapsamlı sağlık yatırım süreçlerinden birini yaşamaktadır" dedi. Saygılı, 3 ay önce İzmir'de 30 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen sağlık zirvesinin sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayarak, 2025 yılı yatırım programında İzmir genelinde, on milyarlarca liralık toplam 59 sağlık projesinin yer aldığını açıkladı. Saygılı, "AK Parti hükümetinin sağlıkta dönüşüm vizyonu, İzmir'e verdiği değerle birleştiğinde güçlü sonuçlar doğuruyor. İzmir'in dört bir yanında yürüyen projeler, bu vizyonun somut tezahürüdür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle İzmir'de sağlıkta devrim yolculuğuna yeni eser ve hizmetler kazandıracağız" ifadelerini kullandı.Bu arada Saygılı, Çiğli Harmandalı Cem Evi'nde, Çiğli Harmandalı Cem Evi Başkanı Remzi Akbulut ve Cem Evi Dedesi Yusuf Toköz'ü ziyaret etti. Saygılı inşaat çalışmalarında sona gelinen Çiğli Harmandalı Cem Evi'nde inceleme yaptı.