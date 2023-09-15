Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de plaka mağduru esnaftan yarı çıplak eylem! Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler
Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:59 Son Güncelleme: 15.9.2023 14:29

İzmir'de plaka mağduru esnaftan yarı çıplak eylem! Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler

İzmir'de bir grup esnaf, iptal edilen "S plaka" ihalesi nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürdü. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makam odasının da bulunduğu Egemenlik Evi önünde toplanarak “Önce S plakamı sonra kendimi yakacağım” yazan pankart açan şoför esnafı bu sefer de çıplak eylem gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildiklerini ileri süren esnaf belediye binası önünde soyunarak Tunç Soyer’i istifaya davet etti.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de plaka mağduru esnaftan yarı çıplak eylem! Tunç Soyer’i istifaya davet ettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de açtığı 'S' plaka ihalesinin Danıştay kararı ile iptal edilmesi sonrası mağdur olduklarını öne süren bir grup servis minibüsü esnafı Tarihi Kemeraltı Çarşısında belediye hizmet binası önünde eylem gerçekleştirdi. Soyer'in makamının da bulunduğu Egemenlik evi önünde toplanan grup "S plakama dokunma", "Hak, hukuk, adalet, Tunç Soyer nerede?", "Alınterimiz gasp edilemez" pankartlarını açarak "Soyer istifa" sloganları attı.

ÇIPLAK PROTESTO

Eylemde ilginç sahneler de yaşandı. Protestonun devam ettiği sırada esnaflar üzerindeki kıyafetleri çıkartarak yere attı. Konuya ilişkin açıklama yapan mağdur esnaflar: "Belediye bize 'Danıştay iptal etti, biz kararı uygularız, plakaları getirin ya da plakaları size ihale bedeli olarak 3 yıllık kiralık verelim' diyor. Bizi düşünmüyorlar, biz bu plakaları alırken evimizi, çocuklarımızın altınlarını satarak zor şartlarda satın aldık. Belediyenin kiralama teklifini kabul etmeyeceğiz." diye konuştu

BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR Mİ?

2021'de ihale bedeli olarak 400 bin lira ve KDV ödeyip plakaları satın aldıklarını belirten esnaflar: "Plakanın değeri bugün 4 milyon lira. Bizi mağdur etmeyeceğinin sözünü veren belediye, bize bugün '400 bin liranızı vereceğiz, sizle helalleşeceğiz' diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

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İzmir'de plaka mağduru esnaftan yarı çıplak eylem! Tunç Soyer'i istifaya davet ettiler
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