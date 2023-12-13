Haberler Yaşam Haberleri İzmit Körfezi'nde 'Yüzer havuz' battı! 23 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:24 Son Güncelleme: 13.12.2023 15:35

İzmit Körfezi'nde 'Yüzer havuz' battı! 23 kişi kurtarıldı

İzmit Körfezi'nin Başiskele Sahili açıklarında meydana gelen olayda, yüzen havuz olarak da bilinen yat havuzu battı. Batan yat havuzunun içerisinde bulunan ve denize atlayan 23 mürettebatı ise, olay yerine giden ekipler tarafından kurtarıldı.

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nde ’Yüzer havuz’ battı! 23 kişi kurtarıldı

Başiskele sahili Serbest Bölge'de meydana gelen olayda, özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen yat havuzu, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı su alarak batmaya başladı. Bu esnada yat havuzunda bulunan 23 işçinin bazıları denize düştü. Bazıları ise canını kurtarmak için denize kendisi atladı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucu kurtarılan 21 işçinin sağlık sorunun bulunmadığı öğrenilirken 1 işçi deniz suyu yutması,1 işçi ise ayağının burkulması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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İzmit Körfezi'nde 'Yüzer havuz' battı! 23 kişi kurtarıldı
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