Tersanede yüzer havuz böyle battı | Video
Kocaeli Başiskele’de bulunan bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaparken battı. Yüzer havuzda görevli 24 personel kurtarılırken Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapılarak, “Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.
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