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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Jandarmadan sahte evrak operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Jandarmadan sahte evrak operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümraniye'de bir işyerinde sahte evrak düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait 1500 sahte çek, 750 eski tip sahte kimlik, 600 yeni tip kimlik basımında kullanılan kart, 800 sürücü belgesi basımında kullanılan kart, 8 sahte pasaport, 34 yeni tip sahte kimlik ile bunların üretiminde kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Malzemelere el konuldu. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol ile serbest kalırken 2'si tutuklandı.

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Jandarmadan sahte evrak operasyonu
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