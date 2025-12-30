Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan şok uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu maddeden kek yaptılar!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 19:27

Jandarmadan şok uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu maddeden kek yaptılar!

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlarda akılalmaz bir yöntem deşifre edildi. Jandarma ekipleri, marihuana yağını kek ve hamur haline getirerek yılbaşında satma planı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin bulunduğu adeta imalat haline getirilmiş evde birçok materyal ele geçirildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, TCK 188 kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Kartal ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelinin uyuşturucu maddelerden yaptığı kekleri yılbaşında piyasaya sürme hazırlığında olduğu öğrenildi.

KEK, KAP KEK VE HAMURLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan aramada ekipler, marihuana yağı kullanılarak hazırlanmış çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi. Operasyonda;
2 adet marihuana yağı ile yapılmış toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında kek, 11 adet marihuana katkılı kap kek, 4 kilo marihuana yağı, 5 kilo marihuana katkılı kek ve kek hamuru, 500 gram marihuana, 365 gram marihuana bitkisi, uyuşturucu öğütme aparatı, içime hazır sarılmış marihuana, marihuannalı kek harcı bulunan çırpma kabı, ışık ve ısı geçirmeyen kumaşlarla çevrili özel yetiştirme düzeneği ve nemlendirme cihazı, satışa hazır paketlenmiş 11 adet marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

İMALATHANE GİBİ EV
Uyuşturucunun klasik yöntemlerin dışına çıkılarak özellikle kek ve hamur haline getirilip piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilirken, adresin adeta uyuşturucu imalathanesine çevrildiği belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

