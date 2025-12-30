Jandarmadan şok uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu maddeden kek yaptılar!

KEK, KAP KEK VE HAMURLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada ekipler, marihuana yağı kullanılarak hazırlanmış çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi. Operasyonda;

2 adet marihuana yağı ile yapılmış toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında kek, 11 adet marihuana katkılı kap kek, 4 kilo marihuana yağı, 5 kilo marihuana katkılı kek ve kek hamuru, 500 gram marihuana, 365 gram marihuana bitkisi, uyuşturucu öğütme aparatı, içime hazır sarılmış marihuana, marihuannalı kek harcı bulunan çırpma kabı, ışık ve ısı geçirmeyen kumaşlarla çevrili özel yetiştirme düzeneği ve nemlendirme cihazı, satışa hazır paketlenmiş 11 adet marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.