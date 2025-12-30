Jandarmadan şok uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu maddeden kek yaptılar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, TCK 188 kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Kartal ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelinin uyuşturucu maddelerden yaptığı kekleri yılbaşında piyasaya sürme hazırlığında olduğu öğrenildi.
KEK, KAP KEK VE HAMURLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan aramada ekipler, marihuana yağı kullanılarak hazırlanmış çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi. Operasyonda;
2 adet marihuana yağı ile yapılmış toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında kek, 11 adet marihuana katkılı kap kek, 4 kilo marihuana yağı, 5 kilo marihuana katkılı kek ve kek hamuru, 500 gram marihuana, 365 gram marihuana bitkisi, uyuşturucu öğütme aparatı, içime hazır sarılmış marihuana, marihuannalı kek harcı bulunan çırpma kabı, ışık ve ısı geçirmeyen kumaşlarla çevrili özel yetiştirme düzeneği ve nemlendirme cihazı, satışa hazır paketlenmiş 11 adet marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.