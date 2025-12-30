Kaçakçılığa karşı iz bırakan mücadele: 1 yılda 180 eser yurda döndü

Daire Başkanlığı'ndan paylaşılan bilgilere göre, müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonlar titizlikle tarandı. Uluslararası iş birlikleriyle yürütülen hukuki süreçler kararlılıkla sürdürüldü. Bu uzun soluklu mücadelenin toplam tablosunda ise 2018–2025 döneminde ülkeye iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002–2025 döneminde iade edilen eser sayısı da 13 bin 448'e ulaştı.

MARCUS AURELIUS HEYKELİ DÖNDÜ

Yılın en dikkat çeken iadelerinden biri, Burdur'daki Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Heykelin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde ziyaretçilere sunulduğu bildirildi.

BAHREYN'DEN 1268 TARİHLİ YAZMA GÖNÜLLÜ İADE EDİLDİ

İsviçre ile yürütülen iş birliği kapsamında St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser de Türkiye'ye kazandırıldı. Bahreyn'den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecân'a ait bin 268 tarihli "Kitab Şerhu'l-Esma" adlı yazma eser ise 3 Temmuz'da Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'ne teslim edildi.

"HER BİR İADE... KÜLTÜREL EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMANIN AÇIK BİR GÖSTERGESİ OLDU"

ABD'de New York'ta düzenlenen törenlerle de Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve 83 Anadolu darphanesi kökenli bronz sikkenin iadesi sağlandı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımı şu sözlerle duyurdu, "Her bir iade, yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi oldu. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."