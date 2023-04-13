Kadife Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Kadife Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Kadife kumaş kadın giyiminde erkeklere oranla daha çok kullanılmaktadır. Genellikle kadın vücudunun kıvrımlarını vurgulayan gece kıyafetleri seçiminde ön planda yer alır. Kadife, ayrıca kendine özgü görsel bir cazibeye sahip olduğundan ev dekorunda perde, kırlent gibi ürünlerde kullanımı yaygındır. Pek çok iç dekor ürünlerine nazaran kadife iyi hissettirir ve duygusal bir ev tasarımı deneyimi katar. Yumuşak yapısı ile yatak takımlarında da sık sık kadifelere yer verilmektedir. Peki, kadife kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Kadife kumaş nasıldır? İşte detaylar…

KADİFE KUMAŞ NEDİR?

Kadifenin tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Kadife benzeri ilk havlı dokuma MÖ 2000 yılına kadar Mısır'da ortaya çıkmıştır. MÖ 40 MS 23 yılları arasında şimdilerde kullanılan kadife benzeri kesilmemiş hav örgüler Çin'de geliştirilerek ardından Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta çalışan yetenekli dokumacılar tarafından daha kaliteli kadifeler geliştirilmeye başlanmıştır. Geleneksel olarak ipekten yapılan kadifeler, günümüzde dayanıklılığını arttırmak için polyester benzeri sentetik elyaftan yapılmaktadır. Kadife, çift kumaş olarak özel bir tezgahta dokunur ve kadife iplikler ekstra bir set çözgü ipliğinden yapılır. Kesik uçlar yüzeyde kümeler oluşturur ve bunlar eşit şekilde kesildiğinde yumuşak dokusuyla havlı bir doku ortaya çıkar.

Son günlerde kadife kumaşa talebin artması ile pek çok kişi "Kadife kumaş nasıldır?" sorusunun yanıtını aramaktadır; kadife kumaş giyim ve ev dekorunda ayrıcalıklı bir kumaştır. Modelin ayrıntılarına inmenize gerek kalmadan tek başına şık bir tasarımdır. Şık ve iddialı olmasının yanı sıra yumuşaklığı her zaman ön plandadır. Bulunduğu ortama hem bir karakter hem de baskın bir görünüm kazandırır.

KADİFE KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk giyiminde önemli bir yere sahip olan kadifenin geçmişte Bursa, Bilecik ve Aydos'ta hem en kaliteli hem de en güzelleri üretiliyordu. Özellikle kış aylarında gece kıyafeti seçiminde çok sık kullanılan bu kumaşlar her yaş grubuna hitap etmektedir. Gece kıyafetlerinin yanı sıra günlük spor giyimde rahatlığı ve esnekliği ile tercih edilmektedir. En belirgin özelliği yumuşak dokusu ve parlaklığıdır ve bunun gibi birçok özelliği bulunur. İşte kadife kumaşın diğer özellikleri;

Dayanıklıdır ve kolay yıpranmazlar.

Modern ve klasik her alanda kullanılabilen özel bir kumaştır.

Farklı renkler ve desenlerde üretildiklerinden her zaman son derece trend bir kumaştır.

Temizliği kolaydır.

Şık ve eşsiz bir görünüme sahiptir.

Döşemede kullanılan kadife parçalar ortama konfor katar.

Bu kumaşlar kadife kumaş ve örme kumaş olarak karşımıza çıkarlar.

Dokuları yumuşak, hacimli ve parlaktır.

KADİFE KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Kadife kumaş fiyatları konusunda net bir bilgiye yetkili kadife kumaş satan firmalar tarafından ulaşılabilir. %100 ipek kadife fiyatları diğer kadife modellerine göre hem pahalı hem de lükstür, ancak daha uygun fiyatlarla satışa sunmak isteyen üreticiler kadifeyi ipek, suni ipek ya da viskonu birleştirerek üretebilirler. Pamuklu kadife kumaşlar genellikle orijinal kadife kumaşa göre ucuzdur ve kumaşın özellikleri böylelikle kaybolmaya başlar. Öte yandan cilt sağlığı açısından fayda sağlamaktadır.

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