Kadıköy’de laf atma cinayeti! Önce kız arkadaşına  laf attı sonra kalbinden bıçakladı

Olay 14 Ekim gecesi saat 03.20 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Davut Atakov, sevgilisi S.T. ile eve gitmek için birlikte yürüyordu. İddialara göre yanlarından geçen biri tarafından kız arkadaşına laf atıldı. Laf atma yüzünden çıkan tartışmada şüpheli kişi üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp Davut Atakov'a sapladı. Atakov tam göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken Atakov sevgilisi yardımıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Atakov kurtarılamadı.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis önce olayın görgü tanığının ifadesine başvurdu. S.T. verdiği ifadesinde "arkadaşım ile yürürken 35-40 yaşlarında gözlüklü kirli sakallı biri bana laf attı. Bunun üzerine arkadaşım onunla tartıştı. Şahıs bıçakla saldırdı yaraladı kaçtı " dedi. Polis olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerde de yaşanan kavga ve olay sonrası şüphelinin elinde bıçak olduğu görüldü.

56 YAŞINDA TANIMADIĞI GENCİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği kişinin 56 yaşındaki 7 suç kaydı bulunan Ali K.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu şüpheli siyah renkli saplı bıçakla birlikte Kadıköy'de yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K.Ş., yolda yürürken kendisine laf atıldığını ve bu yüzden kavga çıktığını iddia etti. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.