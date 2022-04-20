Kadın avukatın çığlığı: Kızımı istiyorum

Diyarbakır'da avukatlık yapan Türkan Gülistan Tekin Göger ile 2018'de evlendiği F. Göger arasında geçimsizlik başladı. Geçen 23 Şubat'ta çıkan tartışmada eşi tarafından darp edilen Türkan Gülistan Tekin Göger, 33 aylık kızını da alarak baba evine döndü. Ardından da eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine F. Göger hakkında savcılık tarafından uzaklaştırma kararı verilirken, Türkan Gülistan Tekin Göger, 14 Mart'ta boşanma davası açtı. Kızları Beren Deniz'in velayeti de tedbiren anneye verildi. Bu arada F. Göger, 17 Mart'ta, görmek istediğini söylediği kızını bir aracı vasıtasıyla aldıktan sonra kayıplara karıştı. Suç duyurusunda bulunan Türkan Gülistan Tekin Göger, ayrı yaşadığı eşinin kaçırdığı kızını 38 gündür görmediğini söyleyerek, "Ben sadece kızımı istiyorum" dedi. Göger, savcılık ve emniyet güçlerinin kızını bir an önce babasından almaları çağrısında bulundu.