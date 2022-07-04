Kadın avukattan meslektaşına akılalmaz oyun: "Karım beni görmesin"

İzmirli avukat Ersin Sel'i telefonda tehdit ederek hakarette bulunan, gizli numaradan bir erkeğe aratıp taciz ettirdiği ortaya çıkan kadın avukat Z.B.A.'nın 10 yıl hapsi istendi.

GİZLİ NUMARADAN ARADI

Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan adayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi. Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın avukat V.A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine avukat V.A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.