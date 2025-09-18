Kadına şiddete müdahale edince çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı!

Dehşet saçan olay 14 Eylül günü saat 23.55'de Güngören Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kadına şiddet uygulandığını gören 45 yaşındaki E.G. adlı kişi olaya müdahale etti.

ÇOCUĞUN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Bu müdahale sonucu tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü., E.G. 14 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, hayati tehlikesi bulunan E.G. hastaneye kaldırıldı.

BABA OĞUL YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve ilçe ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde bıçağı kullanan şüphelinin 22 yaşındaki H.K. olduğu saptandı. Düzenlenen operasyonla H.K. dün yakalandı. Olayda olduğu iddia edilen H.K.'nın babası T.K.'da polise teslim oldu.

ESKİ GELİNLE TARTIŞMA

Baba T.K. verdiği ifadesinde, oğlu ile eski gelininin kapının önünde tartıştığını gördüğünü, olayın nedenini öğrenmek için dışarı çıktığını belirterek "E. isimli komşumuz geldi bize sesinizden rahatsız oluyoruz dedi. Sözlü tartışma yaşandı." Dedi. Bu sözlü tartışmanın ardından olayın kavgaya dönüştüğünü, E.G.'yi kimin bıçakladığını görmediğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

E.G.'yi 6 yerinden bıçakladığı belirtilen şüpheli H.K. ile kavgada yer alan baba T.K. emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.